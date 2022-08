Medicina (BO). Ritorna il grande jazz a Medicina con il concerto “Enrico Rava – Edizione speciale” che si terrà giovedì 4 agosto alle ore 21 presso il Parco Ca’ Nova (via San Carlo n. 1331).

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni “I Portici di Medicina” e gli “Eretici del Barbarossa” è organizzato all’interno del Crossroads & Ravenna Jazz.

Un’occasione imperdibile per vedere sul palco Enrico Rava alla tromba e flicorno, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Evita Polidoro alla batteria.

La serata conclusiva di “Medicina in Jazz Festival”, recupero della data annullata del 25 giugno scorso, segna anche la chiusura della 23° edizione di Crossroads.

C’era una volta la “Special Edition”, con la quale Rava aveva messo il turbo a uno dei suoi tratti salienti come leader: la capacità di scovare nuovi talenti tra le giovani leve del jazz italiano, portandoli sui palchi che più contano e sostenendoli come mentore nella loro maturazione artistica. In oltre dieci anni, nel cast dei sidemen ci sono stati numerosi avvicendamenti e, soprattutto, i giovani talenti sono ormai diventati nomi ben noti. E giunti a una nuova prova discografica per l’ECM, pubblicata nel 2021, il senso di continuo rinnovamento di questa formazione si manifesta anche nell’aggiornamento del nome: “Edizione Speciale”.

Le composizioni di Enrico Rava, molte delle quali ormai divenute veri e propri standard moderni, sono il fulcro del programma musicale, con un lavoro di esplorazione storica che risale alle opere degli anni Settanta sino ai più recenti programmi messi su disco sempre per Ecm. Le aggiunte a questo repertorio (come Once Upon a Summertime di Michel Legrand e la cubana Quizás, Quizás, Quizás) rimarcano la traiettoria sonora della band: esecuzioni intrepide che lavorano su materiali melodicamente ben caratterizzati, ritmicamente esuberanti e capaci di dilatarsi in forme aperte ed estese.

Costo biglietto intero € 18, ridotto 15 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano).

I biglietti si possono acquistare presso il Ca’ Nova dalle ore 19.30 (tel. 338.2273423), in alternativa in prevendita on-line: https://www.diyticket.it/events/musica/7637/enrico-rava-edizione-speciale

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]

In caso di maltempo la serata si svolgerà dentro il Cà Nova.